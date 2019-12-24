В Туркестанской области 10 лет заключения получил экс-чиновник за дачу взяток и незаконную выдачу водительских прав

Шымкент. 23 декабря. Kazakhstan Today - 10 лет заключения получил бывший начальник регистрационно-экзаменационного отделения в Туркестанской области за дачу взяток и незаконную выдачу водительских удостоверений, передает Kazakhstan Today.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента оглашен приговор в отношении бывшего начальника Сарыагашского межрайонного регистрационно-экзаменационного отделения Ешанкулова Б. Ешанкулов признан виновным в том, что в составе организованной преступной группы вместе с другими начальниками областного и районных РЭО в 2015-2016 годах, используя свои служебные полномочия, путем служебного подлога незаконно выдавал водительские удостоверения без проведения соответствующего экзамена, а также давал взятки сотрудникам антикоррупционной службы за покровительство", - сообщила пресс-служба суда Шымкента.

Его вина подтверждается аудио-, видеозаписями, заключениями видеофонографических экспертиз, изъятыми вещественными доказательствами.

При этом, по данным суда, подсудимый в судебном заседании признал вину частично. Суд при назначении наказания принял во внимание наличие смягчающих обстоятельств по делу, его роль в совершенном преступлении, личность подсудимого, наличие на иждивении четверых малолетних детей.

Суд приговорил Ешанкулова к 10 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах. Он лишен специального звания "подполковник полиции".

В пресс-службе добавили, что приговор еще не вступил в законную силу.

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