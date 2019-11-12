26 бывших полицейских осудили по резонансному делу о незаконной выдаче водительских прав и контрабанде автомобилей в Туркестанской области

Туркестан. 11 ноября. Kazakhstan Today - Бывшие должностные лица регистрационно-экзаменационного отдела ДВД Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанская область. - Прим. агентства) и их посредники осуждены за совершение ряда коррупционных преступлений, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой ранее окончено досудебное расследование в отношении бывших начальника регистрационно-экзаменационного отдела ДВД ЮКО (РЭО) Жаппарова А., трех руководителей РЭО районного и одного городского звена, подчиненных им госавтоинспекторов РЭО, криминалистов ДВД ЮКО, а также посредников (гражданских лиц) за совершение ряда коррупционных преступлений", - сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.

Указанным лицам инкриминированы следующие преступления: получение взятки, дача взятки (попытка подкупа сотрудников Антикоррупционной службы за общее покровительство), легализация имущества, добытого преступным путем, служебный подлог, изготовление, сбыт и использование поддельных документов, создание, руководство и участие в преступной организации, 144 факта незаконной выдачи водительских удостоверений и 353 случая незаконной регистрации автомашин, ввезенных в Казахстан запасными частями с установленным ущербом на сумму 2,7 млрд тенге.

На скамье подсудимых находились 38 фигурантов, из них 26 бывших сотрудников ДВД ЮКО. Уголовное дело состоит из 1538 томов.

11 ноября текущего года приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Шымкента Жаппаров осужден к 11 годам лишения свободы.

Бывшие начальники РЭО Сайрамского, Байдибекского, Махтааральского районов и города Туркестана Куанышбеков Н., Абдігалиев Н., Агабеков С. и Турегелдиев М. осуждены к 10 годам лишения свободы каждый.

Бывшие госавтоинспекторы РЭО и криминалисты ДВД по ЮКО, а также посредники (гражданские лица) осуждены к различным срокам лишения и ограничения свободы.

Осужденные должностные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и специальных званий.

Напомним, в июле 2016 года, в РЭО тогда еще Южно-Казахстанской области прошли массовые задержания офицеров полиции. В ходе следствия под арест попали начальники РЭО почти всех районов области. Подсудимым во главе с бывшим начальником РЭО Южно-Казахстанской области Артыком Жаппаровым вменялся ввоз контрабандным путем более 600 автомобилей из стран Европейского союза. По данным портала tvk-uko.kz, ущерб оценивался в сумме более 4 млрд тенге.

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