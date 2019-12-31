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В Алматы участника ОПГ осудили на 5 лет за дачу взятки замначальника налогового департамента

30.12.2019, 17:10 6886
Алматы. 30 декабря. Kazakhstan Today - Медеуский районный суд №2 Алматы 27 декабря вынес приговор участнику ОПГ "Ильина" Косырькову А.В., передает Kazakhstan Today.
 

Косырьков признан виновным в участии в период с марта 2014 года по февраль 2015 года в организованной группе под руководством Ильина С.Ю. и посредничестве во взяточничестве между последним и бывшим заместителем начальника Налогового департамента города Алматы Жексембиновым Е.Ж. за оказанное им покровительство в незаконной лжепредпринимательской деятельности", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы.

 
По информации ведомства, общая сумма переданной взятки составила $135 000. Ранее Косырьков был объявлен в межгосударственный розыск и задержан на территории Российской Федерации.
 
Приговором суда Косырьков приговорен к 5 годам лишения свободы.
 
Как сообщалось ранее, в 2016 году Специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Алматы к различным видам наказания были осуждены участники преступного сообщества, в том числе бывший начальник финансовой полиции города Алматы генерал Аманбаев
 

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