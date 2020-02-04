В Алматинской области вынесенные из дома при пожаре двое детей скончались по дороге в больницу

Талдыкорган. 3 февраля. Kazakhstan Today - В Алматинской области соседи вынесли из горящего дома двоих детей, но они скончались по дороге в больницу, передает Kazakhstan Today.



Как сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Нурсултан Нурахметов, сегодня в 13.16 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Устемир Талгарского района. Из ближайшей пожарной части, расположенной на расстоянии 35 километров, выехали пожарные подразделения. К моменту прибытия огнеборцев дом полностью был охвачен огнем



"До прибытия пожарных расчетов из горящего дома соседи вынесли двоих детей 2016 и 2017 годов рождения. В пути следования в районную больницу дети скончались от полученных травм в карете скорой помощи", - отметил Нурахметов.



Он также уточнил, что площадь пожара составила 77 квадратных метров. Огонь был ликвидирован в 14.21. Причина пожара устанавливается.



К тушению пожара были привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники ДЧС Алматинской области.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства