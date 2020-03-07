Фото: holanews.kz

Талдыкорган. 6 марта. Kazakhstan Today - В Алматинской области в результате пожара в частном доме погибли трое детей, передает Kazakhstan Today.

Вчера в городе Есике Енбекшиказахского района Алматинской области поступило сообщение о загорании частного жилого дома. По прибытии на место пожара установлено, что произошло загорание частного жилого дома на площади 90 квадратных метров. На месте пожара обнаружены тела без признаков жизни трое детей, сообщается на странице taldykorganec.insta в соцсетях.

Кроме того, с места происшествия в тяжелом состоянии, с ожогами 90% тела, госпитализирована бабушка детей, 1952 года рождения.

Выяснилось, что родители уехали накануне за товаром в Кыргызстан.

Пожар локализован в 04.54, ликвидирован - в 05.10.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание внутренней электропроводки.

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