Полицейский погиб в ДТП в Алматы

Фото: https://polisia.kz/

Алматы. 18 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня в Алматы в дорожно-транспортном происшествии погиб 28-летний сотрудник управления административной полиции города, передает Kazakhstan Today.

Он возвращался домой после ночной смены на личном автотранспорте. Двигаясь по проспекту Аль-Фараби, он совершил наезд на ограждение подземного перехода. Вследствие ДТП полицейский получил серьезные травмы. Несмотря на усилия и реанимационные мероприятия врачей, он скончался в карете скорой помощи", - сообщает Polisia.kz .

В сообщении отмечается, что в крови водителя алкоголь не обнаружен. Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дальнейшего расследования.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства