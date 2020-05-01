Пенсионер сбил полицейского на блокпосту в Алматы

Алматы. 30 апреля. Kazakhstan Today - Водитель 1943 года рождения на блокпосту в Алматы сбил полицейского, передает Kazakhstan Today.





Водитель автомашины марки БМВ, 1943 года рождения, следуя по Талгарскому тракту в западном направлении, допустил наезд на сотрудника полиции, несшего службу на блокпосту №13, сообщает Polisia.kz .





Отмечается, что происшествие произошло 30 апреля, во второй половине дня в Медеуском районе Алматы.

Полицейский не пострадал.

На месте происшествия сотрудниками управления местной полицейской службы составлен административный протокол по статье 610 КоАП. Расследование факта наезда осуществляет подразделение административной практики управления полиции Медеуского района. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются с дальнейшим принятием мер в соответствие с законодательством.

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