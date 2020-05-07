Туркестан. 6 мая. Kazakhstan Today - В Туркестанской области после подтоплений построят более 1000 домов. Об этом сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

Правительство приступит к строительству более тысячи домов в Туркестанской области для граждан, лишившихся жилья в результате подтопления после аварии на водохранилище в Узбекистане", - написал глава государства в Twitter .

Между тем в пресс-службе премьер-министра РК сообщили, что сегодня состоялась встреча правительственных делегаций Казахстана и Узбекистана по совместному решению вопросов устранения последствий чрезвычайного происшествия на Сардобинском водохранилище, приведшего к наводнению части регионов Сырдарьинской области Узбекистана и Туркестанской области Казахстана.

Правительственные делегации совершили совместный облет на вертолете и осмотрели подтопленные территории двух стран. Стороны убедились в полной остановке притока воды из дамбы Сардобинского водохранилища.

В этот же день состоялись переговоры, на которых стороны обсудили сложившуюся ситуацию и договорились о совместной скоординированной работе по устранению последствий чрезвычайной ситуации.

В настоящее время узбекской стороной, наряду с проведением работ по ликвидации последствий прорыва дамбы на территории Узбекистана, в Туркестанскую область направлены более 100 единиц техники и специалисты для содействия устранению подтопления - в первую очередь в поселках Фирдоуси и Оргебас. В ходе переговоров сторонами достигнута договоренность об организации взаимосогласованной работы по вопросу восстановления Сардобинского водохранилища", - рассказали в пресс-службе.

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