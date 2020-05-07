Вице-премьер встретился с жителями подтопленных сел в Махтааральском районе

Туркестан. 6 мая. Kazakhstan Today - Заместитель премьер-министра РК Роман Скляр встретился с жителями подтопленных сел в Туркестанской области и рассказал им о помощи со стороны правительства, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе премьер-министра, в связи с подтоплением ряда населенных пунктов в Туркестанской области создана правительственная комиссия , которую возглавляет Роман Скляр. Рабочая группа, в состав которой вошли аким Туркестанской области Умирзак Шукеев и руководители центральных и местных исполнительных органов, встретилась с жителями сел Жанатурмыс, Женис, Фирдоиси, Оргебас, Достык.

Президент Казахстана сказал, что ни один из пострадавших жителей не останется без помощи. Поэтому прошу вас проявить понимание. Со стороны правительства будет оказана вся необходимая помощь. Президент поручил оказать всевозможную материальную помощь жителям сел, подтопленных из-за прорыва водохранилища в Узбекистане", - сказал Роман Скляр.

Комиссия будет проводить работы по оперативному расчету нанесенного ущерба. В первую очередь будут восстановлены жилые дома. Кроме того, будут восстановлены инженерная, транспортная и социальная инфраструктура, уточнили в пресс-службе.

Члены комиссии также встретились представителями Узбекистана, которые привезли спецтехнику. Для очистки подтопленных сел из соседнего государства было привлечено около 50 единиц техники.

По данным пресс-службы Комитета по ЧС Казахстана, в рамках оказания содействия в ликвидации последствий ЧС в село Ырысты Махтааральского района из Узбекистана прибыли 205 сотрудников МЧС, 38 единиц техники и 85 мотопомп. Также в работах в Махтааральском районе задействовано 1135 человек, 148 единиц техники, 15 плавсредств и 46 мотопомп: это силы и средства ДЧС Туркестанской области, Шымкента, Кызылординской, Жамбылской областей, ДП Туркестанской области и воинских частей Национальной гвардии. Спасателями проводятся работы по откачке вод, возведению временных дамб, оказанию помощи населению.

На сегодняшний день продолжается откачка воды в населенных пунктах Фердоуси, Оргебас и Нурлы Жол, проводится эвакуация имущества граждан в населенных пунктах Женис, Жанатурмыс, Достык.

Как сообщалось ранее, 1 мая в результате прорыва Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Республики Узбекистан на границе Махтааральского района Туркестанской области вследствие большого притока воды произошел разлив из Центрального голодностепного коллектора. В результате на территории Махтааральского района произошло подтопление 5 населенных пунктов, в которых проживало 6128 человек. Жителей эвакуировали. Решением акима Махтааральского района от 2 мая 2020 года объявлена ЧС техногенного характера местного масштаба.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства