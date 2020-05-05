Угроза подтопления миновала в пяти населенных пунктах Туркестанской области

Туркестан. 4 мая. Kazakhstan Today - В Махтааральском районе Туркестанской области продолжаются работы по ликвидации подтоплений , передает Kazakhstan Today.

Как сообщил заместитель акима области Сакен Калкаманов, в Махтааральском районе в зону риска входят 10 населенных пунктов.

Пять из них, а именно Жанатурмыс, Женис, Фирдоуси, Оргебас, Достык - были подтоплены. В остальных пяти населенных пунктах усилиями областного акимата, областного департамента по ЧС, КазСуШар, и волонтеров из числа местных жителей, угроза миновала. В их числе особо следует отметить стратегически важный населенный пункт Мырзакент, в котором проживают более 14 тысяч человек", - сказал Калкаманов в прямом эфире в РСК Туркестанской области.

Он подчеркнул, что вокруг населенных пунктов, где есть риск подтопления, возводятся защитные дамбы.

Как сообщалось ранее, 1 мая в результате прорыва Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Республики Узбекистан на границе Мактааральского района Туркестанской области вследствие большого притока воды произошел разлив из Центрального голодностепного коллектора.

В результате на территории Махтааральского района произошло подтопление 5 населенных пунктов, в которых проживало 6 128 человек. Жителей эвакуировали . Решением акима Махтааральского района от 2 мая 2020 года объявлена ЧС техногенного характера местного масштаба. Развернуты 24 эвакуационно-приемных пункта. Произошел размыв моста в селе Женис и размыв 4 автомобильных дорог. Сотрудниками полиции выставлены 8 блокпостов (в селах Жанатурмыс, Фердоуси, Т. Жайлыбаева (2), Нурлыжол, Ииржар, Оргебас, Шугыла). Охрана общественного порядка осуществляется сотрудниками полиции и военнослужащими Национальной гвардии.

Как сообщили в комитете по ЧС МВД РК, подтопленным остается 631 жилой дом.

Проводятся укрепительные работы вдоль автомобильной дороги вблизи села Когалы Жетисайского района. Длина временной дамбы составляет более 660 метров, уложено около 25 тыс. штук мешкотары, задействованы 1243 человек и 15 единиц техники (спасатели, полицейские, военнослужащие, местные исполнительные органы, волонтеры). Кроме того, на территории сел Нурлыжол, Фердоуси, Оргебас, Ырысты и Жантаксай произведены работы по возведению временных дамб общей протяженностью 3,36 километра, установлены 3 коллектора. Всего в проведении аварийно-спасательных и неотложных работах задействовано 986 человек, 184 единиц техники и плавсредств Министерств внутренних дел, обороны и местных исполнительных органов", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, в ДЧС Туркестанской области работает телефон горячей линии: 8(72533) 4-06-50, 8(72541) 2-22-25.

Жители остальных населенных пунктов останутся в эвакуационных пунктах пока опасность полностью не минует.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства