Создана правительственная комиссия по ликвидации последствий подтопления населенных пунктов Туркестанской области

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Нур-Султан. 4 мая. Kazakhstan Today - Распоряжением премьер-министра РК Аскара Мамина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий подтопления населенных пунктов Махтааральского района Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

В состав комиссии под председательством заместителя премьер-министра Романа Скляра вошли руководители центральных и местных исполнительных органов власти, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

Перед комиссией поставлены задачи по оценке ущерба и ликвидации последствий подтоплений, восстановлению инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры и жилья, а также оказанию социальной поддержки пострадавшему населению.





Напомним, 1 мая из-за смыва нижней части дамбы Сардобинского водохранилища произошел разлив водной массы на территории Сардобинского района в Узбекистане. Для снижения основного потока воды узбекской стороной были открыты шлюзы в сеть оросительных каналов. В результате водой наполнились приграничные коллекторы Махтааральского района Туркестанской области, что привело к выходу воды из каналов и подтоплению населенных пунктов Женис и Жана Турмыс . В связи с угрозой подтопления из этих сел заблаговременно были эвакуированы более 2 тыс. жителей, а позднее из-за приближающейся воды из сел Фердоуси и Нурлы Жол эвакуировали еще свыше 3 тыс. человек . Эвакуированные жители размещены в 9 развернутых эвакуационно-приемочных пунктах в поселке Атакент.

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