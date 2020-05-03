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В Туркестанской области подсчитывают ущерб от затопления сел

02.05.2020, 20:46 7723
Туркестан. 2 мая. Kazakhstan Today - В Туркестанской области в результате прорыва дамбы в Узбекистане под угрозой затопления оказались четыре села, передает Kazakhstan Today.
 
По информации Региональной службы коммуникаций Туркестанской области, в результате наводнения в Махтааральском районе оперативно эвакуированы в безопасное место 2243 человека. Кроме того, было эвакуировано более 3200 жителей 415 домов в подверженных наводнениям селах Нурлы Жол и Фердоуси. Всего эвакуировано более 5400 человек.
 

В целом наводнение поставило под угрозу 4 населенных пункта в этом районе. Это означает, что 868 домов с населением 4624 могут быть затоплены. Однако, благодаря своевременным мерам, опасность миновала. В связи с чрезвычайной ситуацией было подготовлено 18 эвакуационных мест. Они расположены в населенных пунктах Атакент, Махтаарал и Жамбыл", - сообщил начальник управления по чрезвычайным ситуациям Н. Жунусов.

 
Он уточнил, что в спасательной операции было задействовано 630 человек, 2 водных и 56 транспортных средств. 
 
В свою очередь, аким Махтааральского района Б. Асанов заявил, что угрозы для населения сейчас уже нет.
 

Эвакуированные сельские жители были размещены в школах. Медицинские маски и антисептики были распространены среди эвакуированных, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В настоящее время ведется расчет ущерба, причиненного чрезвычайной ситуацией", - сказал он.

 
По словам специалистов, в случае увеличения риска затопления немедленно будет организована эвакуация граждан и домашних животных. В данной работе примут участие акиматы соседних Келесского, Жетысайского, Шардаринского и Сарыагашского районов. Все эвакуированные будут отправлены домой после ликвидации угрозы. Вся ситуация находится под жестким контролем.
 
Также в РСК сообщили, что при эвакуации сельчан очень беспокоил вопрос эпидемиологической безопасности, так как соседний Жетысайский район является одним из источников инфекции COVID-19 в регионе. 
 
По данным областного управления здравоохранения, 32 пациента проходят лечение в инфекционной больнице Жетысайского района, при этом ни одного пациента в больницах Махтааральского района нет. Врачи приняли все необходимые меры для защиты эвакуированных. Антисептики, защитные маски и перчатки выдаются людям бесплатно, а температура каждого проверяется тепловизором.
 
По информации РСК, из-за прорыва Сардобинского водохранилища в Республике Узбекистан объем воды, поступающей в Махтааральский район, значительно увеличился. По официальным данным, было залито 300 млн кубометров воды. В результате несколько сел Махтааральского района были затоплены. В регионе было объявлено чрезвычайное положение, по поручению акима области создан специальный штаб. 
 

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