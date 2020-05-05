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Из подтопленного района Туркестанской области эвакуировано более 31 тыс. жителей

04.05.2020, 11:51 7426
Из подтопленного района Туркестанской области эвакуировано более 31 тыс. жителей
turkistan.gov.kz
Туркестан. 4 мая. Kazakhstan Today - Из населенных пунктов Махтааральского района Туркестанской области, куда пришла вода, со 2 мая эвакуировано 31 606 человек, передает Kazakhstan Today. 
 

По данным на 4 мая затоплен 631 дом: в Жанатурмысе - 46, Женисе - 130, Фирдоуси - 250, Оргебасе - 194, Достыке - 11. 2 мая в населенном пункте Атакент было создано 24 эвакуационных пункта. К спасательным работам привлечены 986 человек, 4 лодки, 180 единиц техники", - сообщили в пресс-службе акима Туркестанской области.

 
Полиция установила по одному блокпосту в населенным пунктах Жанатурмыс, Фирдоуси, Оргебас, Нурлыжол, Ииржар, в селе Т. Жайлыбаева - два блокпоста. Таким образом, работают семь блокпостов. 
 
Уточняется, что в аул Кызыласкер Келесского района пригнаны 3115 голов крупного рогатого скота, 1101 голова мелкого рогатого скота, 585 лошадей, 34 верблюда. Помимо этого, в безопасное место в Махтааральском районе доставлены 1797 голов крупного рогатого скота, 6029 голов мелкого рогатого скота, 689 лошадей, 381 верблюд, 165 свиней.

Напомним, 1 мая из-за смыва нижней части дамбы Сардобинского водохранилища произошел разлив водной массы на территории Сардобинского района в Узбекистане. Для снижения основного потока воды узбекской стороной были открыты шлюзы в сеть оросительных каналов. В результате водой наполнились приграничные коллекторы Махтааральского района Туркестанской области, что привело к выходу воды из каналов и подтоплению населенных пунктов Женис и Жана Турмыс. 

Создана правительственная комиссия по ликвидации последствий подтопления населенных пунктов Махтааральского района Туркестанской области.
 

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