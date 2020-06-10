Спасатели одного из пляжей Актау извлекли из воды тело мужчины

Актау. 9 июня. Kazakhstan Today - Спасатели пляжа "Достар" в Актау извлекли из воды дрейфующее тело мужчины в 30-40 метрах от побережья, передает Kazakhstan Today.

Трагический инцидент произошел 8 июня, пишет портал "Лада"

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям по Мангистауской области, примерно в 19.00 спасателями пляжа "Достар" из воды был извлечено тело мужчины. Тело находилось в 30-40 метрах от побережья.

На вид мужчине 35-40 лет. Он был без одежды. Обстоятельства и причины гибели устанавливаются", - отметили в пресс-службе полиции.

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