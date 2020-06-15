Алматы. 14 июня. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 14 июня, в 02.07 (13 июня в 20.07 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 468 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения - 10,0. Магнитуда MPV - 4,4. Глубина - 35 километров.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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