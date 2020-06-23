Появилось видео перестрелки в Жанаозене

Кадр из видео
По кадрам ролика видно, как двое молодых людей подбегают к внедорожнику. Слышны крики, звуки, похожие на выстрелы. У одного из мужчин в кадре при себе оружие. Машина срывается с места и на скорости уезжает", - сообщает портал "Лада".
По словам автора ролика, произошла перестрелка. По информации портала, "в кадр попадает лужа на земле. Как объясняет голос за кадром - это кровь".
В полиции сообщили, что в данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поиску автомобиля, а также людей на видео. По данному факту вызов на пульт 102 не поступал. В Жанаозенскую городскую больницу обращений тоже не было.
Позже в полиции добавили, что машина установлена.
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