Появилось видео перестрелки в Жанаозене

Кадр из видео

Актау. 22 июня. Kazakhstan Today - Появилось видео инцидента, произошедшего в городе Жанаозене Мангистауской области, на котором слышны крики, звуки, похожие на выстрелы, передает Kazakhstan Today.

По кадрам ролика видно, как двое молодых людей подбегают к внедорожнику. Слышны крики, звуки, похожие на выстрелы. У одного из мужчин в кадре при себе оружие. Машина срывается с места и на скорости уезжает", - сообщает портал "Лада" .

По словам автора ролика, произошла перестрелка. По информации портала, "в кадр попадает лужа на земле. Как объясняет голос за кадром - это кровь".

В полиции сообщили, что в данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поиску автомобиля, а также людей на видео. По данному факту вызов на пульт 102 не поступал. В Жанаозенскую городскую больницу обращений тоже не было.

Позже в полиции добавили, что машина установлена.





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