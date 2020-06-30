Алматы. 29 июня. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 29 июня 2020 года, в 11.59 (29 июня в 05.59 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 474 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения - 10,6. Магнитуда MPV - 4,8. Глубина - 15 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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