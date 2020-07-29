Роженица скончалась в Алматинской области, родные обвиняют врачей в халатности

Талдыкорган. 28 июля. Kazakhstan Today - В роддоме села Узынагаш Алматинской области после кесарева сечения умерла 30-летняя Алеся Яковлева. Родные считают, что она погибла из-за халатности врачей, передает Kazakhstan Today.

По словам родных, женщина с кровотечением больше суток провела в роддоме. Однако на ее недомогание никто из медперсонала не обратил внимания, сообщает телеканал " Астана ".

Как только заметила кровотечение, Алеся сразу же приехала в больницу. Однако врачи принимать женщину отказались. Рекомендовали дождаться начала схваток", - рассказала сестра погибшей Екатерина Галкина.

По ее словам, беременная в таком состоянии сутки пролежала дома. Еще столько же провела потом в роддоме. За это время ни один из врачей к пациентке так и не подошел.

В роддом Алесю привезли рано утром. О ее смерти родным сообщили лишь ночью. Сказали, что экстренно было проведено кесарево сечение. Якобы, плод лежал неправильно. Но родственники погибшей уверены: врачи просто упустили время, говорится в сюжете.

Сейчас по факту смерти роженицы начато досудебное расследование по статье УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником". По ней виновникам трагедии может грозить до пяти лет лишения свободы.

Родные погибшей намерены добиться справедливости. Для этого после похорон они планируют обращаться во все вышестоящие инстанции. Ребенок Алеси выжил - девочку назвали Амирой.

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