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В Актюбинской области подросток нанес ножевое ранение своему сверстнику

05.08.2020, 16:54 6724
В Актюбинской области подросток нанес ножевое ранение своему сверстнику
Актобе. 5 августа. Kazakhstan Today - В городе Кандыагаше Актюбинской области конфликт между подростками закончился ножевым ранением одного из них, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, потасовка произошла вечером 1 августа.
 

В ЦРБ Мугалжарского района поступил 16-летний житель города Кандыагаша с ножевым ранением. В данный момент состояние потерпевшего стабильное. Сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый, которым оказался 16-летний подросток, также житель Кандыагаша. Причины и мотивы преступления выясняются", - информирует пресс-служба ДП. 

 
Ведомство просит родителей не оставлять детей без присмотра особенно в вечернее и ночное время. Бесконтрольность со стороны родителей зачастую становится причиной совершения преступлений несовершеннолетними, отметили в полиции.
 

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