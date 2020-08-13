Двое малышей утонули в колодце в Западном Казахстане

Уральск. 12 августа. Kazakhstan Today - Двое детей погибли, упав в колодец в Западно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

Трагедия произошла 11 августа, около 15.00, в Бирликском сельском округе Жангалинского района ЗКО. Как сообщили порталу " Мой город " в областном ДЧС, дети в возрасте одного года и трех лет остались без присмотра и упали в колодец с водой глубиной три метра. Колодец расположен во дворе частного дома.

11 августа, в 18.30, тела детей нашли местные жители и самостоятельно извлекли из колодца", - сообщили в ДЧС ЗКО.

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