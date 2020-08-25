Четырехлетняя девочка утонула в колодце в ЗКО

Уральск. 24 августа. Kazakhstan Today - В поселке Жанаказан Жангалинского района Западно-Казахстанской области четырехлетняя девочка утонула в колодце, передает Kazakhstan Today.

23 августа, в 10.30, в поселке Жанаказан Жангалинского района, четырехлетняя девочка, оставшись без присмотра взрослых, упала в открытый колодец с водой глубиной 2,5 метра.

По информации портала "Мой город" , колодец находился во дворе частного дома.

В 10.40 тело ребенка было обнаружено и извлечено местными жителями", - сообщили в ДЧС ЗКО.

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