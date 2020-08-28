В Таразе похитили девушку

Тараз. 27 августа. Kazakhstan Today - В Таразе девушку-повара похитили для женитьбы прямо с рабочего места, передает Kazakhstan Today.

21 августа текущего года, в 00.30, в дежурную часть поступило сообщение о том, что в одном из кафе областного центра похищена 20-летняя девушка-повар. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 23-летнего жителя Таласского района, который похитил малознакомую девушку без ее согласия с целью женитьбы. По данному факту начато досудебное расследование. Девушку вернули домой", - сообщает Polisia.kz .

По информации департамента полиции Жамбылской области, "жениху" грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет.

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