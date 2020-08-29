В Кокшетау женщина после рождения ребенка сбежала из роддома и покончила с собой

Кокшетау. 28 августа. Kazakhstan Today - В Кокшетау расследуют причину самоубийства 36-летней женщины, передает Kazakhstan Today.

27 августа текущего года в дежурную часть УП Кокшетау поступило телефонное сообщение от врача отделения новорожденных Перинатального центра. Врач сообщил, что в 05.20 из палаты в неизвестном направлении ушла 36-летняя пациентка - жительница Кокшетау. Женщина ушла, оставив новорожденного ребенка", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

По словам врачей, после родов у женщины было взволнованное состояние.

Около 19.00 пропавшая женщина была обнаружена в подвешенном состоянии на дереве за зданием инфекционной больницы. По данному факту начато досудебное производство по статье УК РК "Доведение до самоубийства". Назначена судебно-медицинская экспертиза", - прокомментировали в пресс-службе.

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