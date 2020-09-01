В Актау перевернулся автомобиль

Актау. 31 августа. Kazakhstan Today - В Актау возле остановки перевернулся автомобиль, передает Kazakhstan Today.

Водитель не справился с рулевым управлением, сообщает Lada.kz

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, дорожный инцидент произошёл вечером 30 августа, примерно в 20.30, между 11-м и 12-м микрорайонами. Аварию заметили сотрудники экипажа батальона патрульной службы управления полиции Актау "Мираж-5".

Как выяснилось, водитель автомобиля Toyota RAV4 не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание своего транспортного средства. Пострадавших нет. Водитель был трезв.

Составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.





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