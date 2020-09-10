Суд пересмотрел приговор по делу о страшном ДТП на станции Шамалган

Талдыкорган. 9 сентября. Kazakhstan Today - Судебная коллегия по уголовным делам Алматинского областного суда рассмотрел апелляционные жалобы представителей Каскеленского автобусного парка и НК "Казахстан темір жолы" по уголовному делу о ДТП на станции Шамалган, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Алматинского областного суда, ранее приговором Карасайского районного суда работник "Казахстан темір жолы" Д.Д. Ахмеджанов признан виновным по части 2 статьи 344 УК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта, повлекшее смерть человека) и приговорен к 3,5 лишения свободы. Также суд разрешил гражданские иски трех потерпевших о взыскании морального вреда с НК КТЖ и Каскеленского автопарка. В пользу Жаныбековой с каждой компании взыскано по 5 млн тенге, в пользу Аубакир - по 15 млн тенге и в пользу Джарылгасовой с КТЖ взыскано 15 млн тенге.

В апелляционных жалобах представители КТЖ и автопарка просили пересмотреть обоснованность удовлетворенных гражданских исков.

Апелляционная инстанция, рассмотрев доводы, указанные в апелляционных жалобах, пришла к выводу, что они подлежат частичному удовлетворению. Возмещение морального вреда потерпевшим Э.А. Жаныбековой и Б.М. Аубакир будет осуществлено только АО "НК "КТЖ", сотрудником которого являлся Д.Д. Ахмеджанов. Но за потерпевшими оставлено право обращения в суд в гражданском порядке для возмещения морального вреда с ТОО "Каскеленский автобусный парк". В остальной части приговор оставлен без изменения", - проинформировали в суде.

Напомним, 15 сентября 2019 года на переезде железнодорожных путей на станции Шамалган в Алматинской области произошло столкновение пассажирского поезда с автобусом. В результате ДТП погиб водитель автобуса, пострадали женщина и двое маленьких детей.

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