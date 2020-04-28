Столкновение поезда с автобусом на станции Шамалган: виновнику вынесен приговор

Талдыкорган. 27 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня в Карасайском районном суде Алматинской области завершилось рассмотрение уголовного дела по факту столкновения поезда с автобусом на станции Шамалган , передает Kazakhstan Today.

Напомним, 15 сентября 2019 года на переезде железнодорожных путей, расположенном на станции Шамалган Карасайского района Алматинской области, произошло столкновение пассажирского поезда с автобусом . В результате ДТП погиб водитель автобуса, пострадали женщина и двое маленьких детей.

В рамках уголовного дела привлечен работник железнодорожных путей Д. Ахмеджанов, который был предан суду за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью двум малолетним детям и средней тяжести вреда здоровью одному человеку", - сообщает пресс-служба Карасайского районного суда.

Как установлено на судебном заседании, 15 сентября 2019 года, около 19.00, Ахмеджанов, заступив дежурным регулировщиком переезда, в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей, не обеспечил безопасное движение на железнодорожном переезде станции Шамалган, что привело к дорожно-транспортному происшествию с участием пассажирского поезда сообщением "Алматы-1 - Костанай" и пассажирского автобуса марки "Setra".

Ахмеджанов признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 344 УК РК. Ему было назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы условно. Смягчающими обстоятельствами для подсудимого является признание вины и чистосердечное раскаяние. Отягчающих обстоятельств не установлено. При назначении наказания подсудимому суд учел признание вины и чистосердечное раскаяние, а также семейное положение и возраст подсудимого. Учитывая все обстоятельства, суд назначил подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы. Одновременно суд разрешил гражданские иски потерпевших Жаныбековой, Аубакир и Джарылгасовой о взыскании морального вреда с АО "НК "КТЖ" и с ТОО "Каскеленский автобусный парк". В пользу Жаныбековой с АО "НК "КТЖ" взыскано 5 млн тенге, с ТОО "Каскеленский автобусный парк" - 5 млн тенге. В пользу Аубакир с АО "НК "КТЖ" взыскано 15 млн тенге, с ТОО "Каскеленский автобусный парк" -15 млн тенге. В пользу Джарылгасовой с АО "НК "КТЖ" взыскано 15 млн тенге. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшей Джарылгасовой о взыскании материального ущерба. С Ахмеджанова взыскано 600 000 тенге в её пользу", - прокомментировали в суде.

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