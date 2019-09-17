Сбитый поездом автобус был заблокирован на переезде из-за дорожной пробки

Нур-Султан. 16 сентября. Kazakhstan Today - В МВД Казахстана рассказали подробности расследования аварии с участием пассажирского поезда и автобуса в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Расследованием установлено, что пробка на переезде образовалась около 18.30 в обоих направлениях. В 19.05 загорелся запрещающий сигнал светофора и зазвенел предупредительный сигнал о приближении электровоза. На железнодорожных путях переезда находился автотранспорт, в том числе автобус. Автобус не мог отъехать на безопасный участок, так как перед ним и сзади него находился другой транспорт. Водитель автобуса, открыв двери, стал высаживать пассажиров", - сообщили в пресс-службе.

Также уточняется, что пассажирский поезд состоял из электровоза и 19 вагонов, в котором находилось 703 пассажира. Столкнувшийся с пассажирским автобусом электровоз был отогнан в депо станции Алматы-1, заменен другим электровозом, состав пассажирского поезда продолжил путь в 22.00.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека и повлекшее по неосторожности смерть человека) и часть 2 статьи 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта лицом, в силу выполняемой работы обязанным соблюдать эти правила, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба и повлекшее по неосторожности смерть человека).

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы МВД РК, ДП Алматинской области и ДП на транспорте. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования, отметили в МВД.

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что основными причинами аварийности является крайне низкая дисциплина водителей, сегодня ими совершается до 96% ДТП. По вине водителей автобусов в текущем году зарегистрировано 316 ДТП (3%), в которых погиб 51 человек (3,8%) и получили ранения 553 (4,1%) человека.

За этот год с участием железнодорожных поездов совершенно 6 ДТП (с учетом этого), в которых погиб 1 человек и 15 получили ранения.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства