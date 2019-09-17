В управлении здравоохранения Алматинской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с поездом

Талдыкорган. 16 сентября. Kazakhstan Today - Первый заместитель начальника управления здравоохранения Алматинской области Ниязбек Омирзак сообщил о состоянии пострадавших при столкновении поезда с пассажирским автобусом, передает Kazakhstan Today.

По его информации, в Каскеленской больнице находятся три пациента, все члены одной семьи: мать и две дочери. Пострадавшая женщина в тяжелом состоянии, девочки в крайне тяжелом, их ввели в медикаментозной сон, сообщает Almaty.tv .

Всего в автобусе, в который влетел поезд, было 67 человек. На месте погиб водитель автобуса.

По словам очевидцев, у водителя, вероятно, был шок, потому что он окаменел при сигнале поезда.

По информации Almaty.tv, жена погибшего водителя автобуса была кондуктором и работала вместе с мужем. По словам свидетелей, водитель выгнал супругу из салона до столкновения с поездом.

Как сообщалось ранее, 15 сентября 2019 года, в 19.08, на перегоне Алматы - Шамалган на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда №43 Алматы - Костанай с пассажирским автобусом марки "Сетра" , госномер 757 АR 05, следовавшим по маршруту №456 Алматы - Шамалган. Автобус выехал на запрещающий сигнал светофора. Машинистом поезда предприняты меры к экстренному торможению, однако избежать столкновения не удалось.

В результате столкновения водитель автобуса скончался на месте, три пассажира автобуса госпитализированы в ЦРБ Карасайского района.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы департамента полиции на транспорте и департамента полиции Алматинской области, которыми проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. По факту столкновения начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 УК РК. С целью установления причины и обстоятельств произошедшего сформирована и направлена на место комиссия из числа сотрудников МВД РК и МИИР РК ", - сообщили в пресс-службе МВД РК.

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