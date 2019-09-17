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Создана специальная комиссия по расследованию столкновения поезда с автобусом в Алматинской области

16.09.2019, 08:43 24571
Создана специальная комиссия по расследованию столкновения поезда с автобусом в Алматинской области
Нур-Султан. 16 сентября. Kazakhstan Today - Министерством индустрии и инфраструктурного развития создана специальная комиссия по расследованию столкновения поезда с автобусом в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.
 
"Министерством индустрии и инфраструктурного развития создана специальная комиссия по расследованию дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 15 сентября 2019 года в 19 часов 08 минут на перегоне Аксенгир - Шамалган участка Алматы - Отар Алматинской области, столкновение пассажирского поезда №43 Алматы - Костанай с рейсовым автобусом №456 Алматы - Каскелен марки "Setra" на охраняемом переезде, в состав комиссии вошли Комитет транспорта и представители АО "НК "КТЖ", - сообщили в пресс-службе МИИР.
 
Члены комиссии выехали на место происшествия.
 
Напомним, 15 сентября 2019 года в 19.08 на перегоне Аксенгир - Шамалган участка Алматы - Отар Алматинского отделения дороги допущено столкновение пассажирского поезда №43 Алматы - Костанай (частный перевозчик ТОО "Турксиб-Астана") с автобусом Алматы - Каскелен (рейс №456) на охраняемом регулируемом переезде, расположенном на 4028-м километре.
 
По информации НК "КТЖ", водитель автобуса, не убедившись в свободности участка дороги за переездом, выехал на переезд и из-за образовавшегося "затора" допустил остановку на переезде. 
 

При приближении пассажирского поезда №43 к переезду автоматически сработали устройства переездной сигнализации: включился звуковой сигнал, светофоры переезда загорелись "красным", шлагбаум до конца не опустился из-за находившихся на переезде автомашин. Дежурный по переезду принял меры по включению в действие заградительного светофора для остановки пассажирского поезда", - сообщили в КТЖ. 

 
Машинист пассажирского поезда №43 применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния столкновение предотвратить не смог. В результате столкновения автобус отбросило на обочину пути, электровоз KZ4AC-0010 получил повреждения, без схода с рельс. Имеются пострадавшие, количество уточняется. 
 
По данным КТЖ, поезд №43 после замены электровоза отправился с опозданием на 01.38.
 
Сообщается, что среди пассажиров поезда пострадавших нет. 
 

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