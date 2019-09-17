КТЖ окажет помощь пострадавшей при ДТП на станции Шамалган женщине

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Нур-Султан. 16 сентября. Kazakhstan Today - АО "Казахстан темир жолы" окажет помощь пострадавшей при столкновении поезда и автобуса на станции Шамалган женщине, передает Kazakhstan Today.

Подробности случившейся в Алматинской области аварии сегодня в СЦК озвучил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр. По его словам, 15 сентября 2019 года, в 19.08, на перегоне Аксенгир - Шамалган участка Алматы - Отар Алматинской области произошло столкновение пассажирского поезда №43 Алматы - Костанай (перевозчик ТОО "Турксиб Астана") с рейсовым автобусом №456 Алматы - Каскелен (марки "Setra"). Один человек - водитель автобуса - погиб , еще трое пострадали. Глава ведомства от себя лично и от имени министерства выразил соболезнование семье погибшего.

Как проинформировал Скляр, при приближении поезда на расстоянии 2434 метра автоматически сработали устройства переездной сигнализации - включился звуковой сигнал, светофоры загорелись красным, шлагбаум до конца не опустился из-за находившихся на переезде машин. По предварительной информации, водитель автобуса выехал на переезд и из-за образовавшегося затора допустил остановку на переезде.

При скорости поезда 97 километров в час за 500 метров машинист применил экстренное торможение, однако предотвратить столкновение с пассажирским автобусом не удалось. При нормативе тормозного пути 712 метров машинисту удалось сократить тормозной путь до 671 метра - именно столько составило расстояние от момента применения экстренного торможения до полной остановки поезда.

По информации перевозчика ТОО "Турксиб-Астана" пострадавших пассажиров в составе поезда нет.

Министр добавил, что переезд, где произошла авария, оснащен устройством заграждения пути, шлагбаумом и светофором, то есть требования по оснащению переезда соблюдены.

Оказавшийся на переезде автобус марки "Setra" был выпущен в 1990 году, срок ранее проведенного техосмотра истек 16 июля 2019 года, после его истечения техосмотр не пройден. Перевозчик - ТОО "Каскеленский автобусный парк".

В ДТП пострадали Жанибекова Эльвира Абдировна , 1986 года рождения, и две ее дочери - 2014 и 2016 годов рождения. Женщина является сотрудником локомотивного депо. АО "НК "КТЖ" окажет ей всю необходимую помощь, в том числе материальную, отметил Скляр.

Для расследования ДТП Министерством индустрии и инфраструктурного развития создана специальная комиссия , в состав которой вошли представители Комитета транспорта МИИР и представители АО "НК "КТЖ".

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