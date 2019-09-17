Прооперирован ребенок, пострадавший при столкновении поезда с автобусом в Алматинской области

Талдыкорган. 16 сентября. Kazakhstan Today - Прооперирован ребенок, пострадавший в результате столкновения пассажирского поезда с автобусом в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Управление здравоохранения Алматинской области опубликовало последние данные о состоянии трех пострадавших в результате столкновения пассажирского поезда с автобусом, произошедшего накануне в селе Шамалган Карасайского района, сообщила пресс-служба акима региона.

Как стало известно, накануне специалисты-нейрохирурги Алматинской региональной детской клинической больницы и городской детской больницы №1 на базе Карасайской центральной районной больницы прооперировали пострадавшего ребенка 2014 года рождения. Состояние девочки тяжелое. Вторая девочка 2016 года рождения находится в крайне тяжелом состоянии. Обе пациентки находятся в коме, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Состояние матери детей 1986 года рождения стабильно тяжелое.

Привлечены лучшие специалисты Алматинской региональной детской клинической больницы, городской детской больницы №1, Алматинской многопрофильной клинической больницы. Это детские и взрослые нейрохирурги, травматологи, реаниматологи. Пациентам оказываются все необходимые медицинские услуги.

Ситуация находится под личным контролем акима области. О состоянии пациентов докладывается ежечасно", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что 15 сентября, около 19.00, на перегоне Аксенгир - Шамалган участка Алматы - Отар Алматинского отделения дороги столкнулись пассажирский поезд Алматы - Костанай с автобусом марки "Сетра" маршрута Алматы - Каскелен, рейс №456. В результате погиб водитель автобуса , трое пассажиров пострадали: женщина 1986 года и двое ее детей - 2014 и 2016 года рождения. В целом в автобусе находилось 67 пассажиров. По факту столкновения возбуждено уголовное дело

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