Полиция разыскивает очевидцев ДТП на переезде станции Шамалган

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Напомним, 15 сентября на переезде станции Шамалган в Алматинской области произошло столкновение поезда сообщением Алматы 1 - Костанай с пассажирским автобусом. МВД Казахстана просит свидетелей происшествия откликнуться.
Свидетелей, очевидцев и пассажиров автобуса просим связаться с сотрудниками департамента полиции на транспорте по телефонам 8-727-296-35-93, 8-701-555-78-02 и 8-775-643-00-04", - говорится в сообщении МВД.
Напомним, в результате ДТП на переезде водитель автобуса скончался на месте происшествия. Три пассажира автобуса - женщина и двое ее детей - госпитализированы в тяжелом состоянии.
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