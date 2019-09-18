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Полиция разыскивает очевидцев ДТП на переезде станции Шамалган

17.09.2019, 19:18 9019
Полиция разыскивает очевидцев ДТП на переезде станции Шамалган
Фото: https://www.inform.kz
Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - Полиция разыскивает очевидцев ДТП с пассажирским автобусом и поездом на переезде станции Шамалган, передает Kazakhstan Today.
 
Напомним, 15 сентября на переезде станции Шамалган в Алматинской области произошло столкновение поезда сообщением Алматы 1 - Костанай с пассажирским автобусом. МВД Казахстана просит свидетелей происшествия откликнуться. 
 

Свидетелей, очевидцев и пассажиров автобуса просим связаться с сотрудниками департамента полиции на транспорте по телефонам 8-727-296-35-93, 8-701-555-78-02 и 8-775-643-00-04", - говорится в сообщении МВД. 

 
Напомним, в результате ДТП на переезде водитель автобуса скончался на месте происшествия. Три пассажира автобуса - женщина и двое ее детей - госпитализированы в тяжелом состоянии.
 

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