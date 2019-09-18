Полиция разыскивает очевидцев ДТП на переезде станции Шамалган

Фото: https://www.inform.kz

Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - Полиция разыскивает очевидцев ДТП с пассажирским автобусом и поездом на переезде станции Шамалган, передает Kazakhstan Today.

Свидетелей, очевидцев и пассажиров автобуса просим связаться с сотрудниками департамента полиции на транспорте по телефонам 8-727-296-35-93, 8-701-555-78-02 и 8-775-643-00-04", - говорится в сообщении МВД.

Напомним, в результате ДТП на переезде водитель автобуса скончался на месте происшествия. Три пассажира автобуса - женщина и двое ее детей - госпитализированы в тяжелом состоянии

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства