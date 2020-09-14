В Жанаозене на улице нашли новорожденного

Актау. 13 сентября. Kazakhstan Today - Мать новорожденного ребенка, выброшенного на улицу, разыскивают в Жанаозене, сообщает Kazakhstan Today.

11 сентября, в 23.00, в дежурную часть управления полиции Жанаозена со станции скорой помощи поступило телефонное сообщение о том, что около одного из домов был обнаружен новорожденный ребенок. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований управления полиции города Жанаозена по части 1 статьи 119 УК РК (Оставление в опасности).

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление матери. Ребенок здоров и находится в родильном отделении городской больницы.

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