В СКО произошло ДТП по вине энергетиков

Петропавловск. 1 октября. Kazakhstan Today - В районном центре Саумалколь Айыртауского района СКО произошло ДТП, в результате которого водитель автомашины "ИЖ-21251" наехал на трос электрической опоры, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , во время проведения работ специалисты ТОО "Кокшетау Энерго" Айыртауской МЭС натянули трос на проезжей части без выставления предупредительных знаков о проведении работ.

Пострадавшие, водитель и пассажир, с телесными повреждениями обратились в Айыртаускую ЦРБ за медицинской помощью. После оказания помощи отпущены домой.

За невыполнение требований по производству работ на дорогах был составлен административный протокол на мастера Саумалкольского ЛМУ по части 2 статьи 631 КоАП РК "Нарушение правил содержания дорог, железнодорожных переездов, других дорожных сооружений".

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