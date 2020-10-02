В СКО произошло ДТП по вине энергетиков

Как сообщает Polisia.kz, во время проведения работ специалисты ТОО "Кокшетау Энерго" Айыртауской МЭС натянули трос на проезжей части без выставления предупредительных знаков о проведении работ.
Пострадавшие, водитель и пассажир, с телесными повреждениями обратились в Айыртаускую ЦРБ за медицинской помощью. После оказания помощи отпущены домой.
За невыполнение требований по производству работ на дорогах был составлен административный протокол на мастера Саумалкольского ЛМУ по части 2 статьи 631 КоАП РК "Нарушение правил содержания дорог, железнодорожных переездов, других дорожных сооружений".
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