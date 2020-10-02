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В СКО произошло ДТП по вине энергетиков

01.10.2020 6589
В СКО произошло ДТП по вине энергетиков
Петропавловск. 1 октября. Kazakhstan Today - В районном центре Саумалколь Айыртауского района СКО произошло ДТП, в результате которого водитель автомашины "ИЖ-21251" наехал на трос электрической опоры, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, во время проведения работ специалисты ТОО "Кокшетау Энерго" Айыртауской МЭС натянули трос на проезжей части без выставления предупредительных знаков о проведении работ.
 
Пострадавшие, водитель и пассажир, с телесными повреждениями обратились в Айыртаускую ЦРБ за медицинской помощью. После оказания помощи отпущены домой.
 
За невыполнение требований по производству работ на дорогах был составлен административный протокол на мастера Саумалкольского ЛМУ по части 2 статьи 631 КоАП РК "Нарушение правил содержания дорог, железнодорожных переездов, других дорожных сооружений".
 

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