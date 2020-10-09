В Алматинской области педофилы и убийцы устроили массовую драку в тюрьме

Талдыкорган. 8 октября. Kazakhstan Today - Массовая драка произошла в колонии общего режима в городе Заречном Алматинской области в ночь с 5 на 6 октября, передает Kazakhstan Today.

После команды отбой началась словесная перепалка, которая переросла в массовую драку между заключенными. Заключенные чуть не поубивали друг друга. В потасовке участвовали 15 заключённых, в ход шли табуретки и скамейки. На место инцидента тут же выехала оперативная группа. Разнимали дерущихся сотрудники колонии и бойцы Нацгвардии. Большинство участников потасовки попали в больницы с тяжелыми травмами, сообщает телеканал "Астана"

Недоразумение, когда пошло они начали применять свою силу, друг друга бить табуретками, лавочками, ножки от табуреток есть. Основная причина была это злостно настроенные. Педофилы, убийцы, понимаете на почве этого такая ситуация конфликтная возникла. Как такового, как там говорили, не было никаких беспорядков массовых. Мы этого не допустим и не допускали", - сообщил начальник учреждения уголовно-исполнительной системы ЛА 155-14 КУИС МВД РК Руслан Габибов.

Семерых заключённых доставили в больницу Капшагая. Четверых после оказания медпомощи вернули в колонию. Остальных госпитализировали. Некоторым понадобилась операция.

Их состояние можно оценивать как средней тяжести. У одного была сломана рука, он был прооперирован. У второго была травма лицевой части, ему тоже было проведено оперативное вмешательство", - сказала официальный представитель центральной городской больницы Капшагая Айна Муканова.

Известно, что зачинщиками массовой драки стали молодые заключённые 18-20 лет. 12 участников потасовки сейчас в специальном изоляторе. Там они проведут до 15 суток.

По факту массовой драки ведут расследование по статье нанесение телесных повреждений. Виновным грозит штраф, общественные работы или еще несколько лет к сроку заключения. Кроме этого, им придется восстановить госимущество - скамейки и табуретки.

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