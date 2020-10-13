Школьница из Туркестана сбежала из дома и уехала в Шымкент

Туркестан. 12 октября. Kazakhstan Today - 14-летняя школьница из Туркестана сбежала из дома и уехала к парню в Шымкент, передает Kazakhstan Today.

В городское управление полиции Туркестана с заявлением обратилась местная жительница. Она сообщила, что без вести пропала ее несовершеннолетняя дочь. Родные попытались самостоятельно разыскать ребенка в доме у своих родственников и знакомых, но после безуспешных поисков обратились за помощью в полицию", - сообщает портал Otyrar.kz.

Туркестанские полицейские установили, что девочка познакомилась с парнем через социальные сети и самостоятельно уехала в Шымкент. Стражи порядка обнаружили пропавшую девочку на одной из улиц Шымкента и ее вернули родителям.

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