Караганда. 23 октября. Kazakhstan Today - В цехе АрселорМиттал Темиртау произошел крупный пожар, передает Kazakhstan Today.

Днём 22 октября жители Темиртау заметили сильное задымление со стороны завода "АрселорМиттал Темиртау". Позже по всему городу начали слышаться звуки, похожие на взрывы. Выяснилось, что в смолоперерабатывающем цехе АМТ произошёл пожар, пишет ekaraganda.kz

22 октября, в 14.03, поступило сообщение о пожаре в смолоперерабатывающем цехе АО "АрселорМиттал Темиртау". На открытой территории произошло горение твердых отложений каменноугольных масел на площади 100 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 14.49. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - сообщили в ДЧС Карагандинской области.

Как сообщили в свою очередь в пресс-службе АМТ, при проведении огневых работ на складе масел смолоперегонного цеха произошло возгорание. Также в ведомстве подтвердили, что нет пострадавших среди работников завода и нет производственных потерь.

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