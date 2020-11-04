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В Петропавловске автомобилист влетел в ров и сбежал с места ДТП

03.11.2020 4969
В Петропавловске автомобилист влетел в ров и сбежал с места ДТП
Петропавловск. 3 ноября. Kazakhstan Today - В ночь на третье ноября в Петропавловске на пересечении улиц Жумабаева и Муканова водитель автомашины ВАЗ-2112 влетел в искусственный ров, проложенный коммунальными службами, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщает Петропавловск.news, ров был огорожен только сеткой.
 
Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, водитель оставил машину, в органы внутренних дел о случившемся не сообщил. В настоящее время сотрудниками батальона дорожной полиции управления полиции Петропавловска установлен 30-летний житель областного центра.
 
По факту дорожно-транспортного происшествия проводят сбор материалов для административного производства, в рамках которого будут установлены причины и обстоятельства происшествия.
 

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