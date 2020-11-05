Полицейский избил пассажира в аэропорту Алматы

фото: ktk.kz
По информации пресс-службы департамента полиции на транспорте, инцидент произошел 2 ноября.
В аэропорту Алматы от представителя авиакомпании FlyArystan поступило сообщение о том, что требуется наряд полиции на гейт-8, где находится мужчина в нетрезвом состоянии, вылетающий рейсом Алматы - Костанай. При проверке транспортные полицейские установили мужчину - ранее неоднократно судимого жителя Костаная, 1984 года рождения", - сообщили в полиции.
В ходе доставления в дежурную часть правонарушитель не подчинялся законным требованием, вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и оказал неповиновение, сообщает телеканал КТК.
После этого полицейскими были применены физическая сила и специальные средства.
Согласно заключению медицинского освидетельствования, у мужчины выявлено алкогольное опьянение средней степени.
В отношении данного гражданина начато досудебное расследование по статье УК РК "Оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением".
В отношении сотрудника проведена служебная проверка. За совершение поступка, дискредитирующего правоохранительные органы, и грубого нарушения служебной дисциплины сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел.
Меры дисциплинарного характера приняты также в отношении восьми сотрудников, должностных лиц линейного отдела полиции аэропорта Алматы.
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2 ноября сотрудники авиакомпании попросили транспортных полицейских принять меры в отношении нетрезвого пассажира рейса Алматы - Костанай. В итоге при доставлении в дежурную часть неоднократно судимый мужчина стал вести себя агрессивно и материть сотрудников полиции. Тогда один из них, как сообщили в ДП на транспорте, применил боевой прием и надел на буяна наручники. Правда самого полицейского после этого случая уволили из органов за дискредитацию правоохранительных органов и избиение задержанного.
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