Полицейский избил пассажира в аэропорту Алматы

фото: ktk.kz

Алматы. 4 ноября. Kazakhstan Today - В социальных сетях появился видеоролик, на котором в пункте полиции алматинского аэропорта избивают мужчину, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы департамента полиции на транспорте, инцидент произошел 2 ноября.

В аэропорту Алматы от представителя авиакомпании FlyArystan поступило сообщение о том, что требуется наряд полиции на гейт-8, где находится мужчина в нетрезвом состоянии, вылетающий рейсом Алматы - Костанай. При проверке транспортные полицейские установили мужчину - ранее неоднократно судимого жителя Костаная, 1984 года рождения", - сообщили в полиции.

В ходе доставления в дежурную часть правонарушитель не подчинялся законным требованием, вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и оказал неповиновение, сообщает телеканал КТК

После этого полицейскими были применены физическая сила и специальные средства.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, у мужчины выявлено алкогольное опьянение средней степени.

В отношении данного гражданина начато досудебное расследование по статье УК РК "Оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением".

В отношении сотрудника проведена служебная проверка. За совершение поступка, дискредитирующего правоохранительные органы, и грубого нарушения служебной дисциплины сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел.

Меры дисциплинарного характера приняты также в отношении восьми сотрудников, должностных лиц линейного отдела полиции аэропорта Алматы.





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