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Полицейский избил пассажира в аэропорту Алматы

04.11.2020 4672
Полицейский избил пассажира в аэропорту Алматы
фото: ktk.kz
Алматы. 4 ноября. Kazakhstan Today - В социальных сетях появился видеоролик, на котором в пункте полиции алматинского аэропорта избивают мужчину, передает Kazakhstan Today.
 
По информации пресс-службы департамента полиции на транспорте, инцидент произошел 2 ноября.
 

В аэропорту Алматы от представителя авиакомпании FlyArystan поступило сообщение о том, что требуется наряд полиции на гейт-8, где находится мужчина в нетрезвом состоянии, вылетающий рейсом Алматы - Костанай. При проверке транспортные полицейские установили мужчину - ранее неоднократно судимого жителя Костаная, 1984 года рождения", - сообщили в полиции. 

 
В ходе доставления в дежурную часть правонарушитель не подчинялся законным требованием, вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и оказал неповиновение, сообщает телеканал КТК.
 
После этого полицейскими были применены физическая сила и специальные средства. 
 
Согласно заключению медицинского освидетельствования, у мужчины выявлено алкогольное опьянение средней степени.
 
В отношении данного гражданина начато досудебное расследование по статье УК РК "Оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением". 
 
В отношении сотрудника проведена служебная проверка. За совершение поступка, дискредитирующего правоохранительные органы, и грубого нарушения служебной дисциплины сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел.
 
Меры дисциплинарного характера приняты также в отношении восьми сотрудников, должностных лиц линейного отдела полиции аэропорта Алматы.

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2 ноября сотрудники авиакомпании попросили транспортных полицейских принять меры в отношении нетрезвого пассажира рейса Алматы - Костанай. В итоге при доставлении в дежурную часть неоднократно судимый мужчина стал вести себя агрессивно и материть сотрудников полиции. Тогда один из них, как сообщили в ДП на транспорте, применил боевой прием и надел на буяна наручники. Правда самого полицейского после этого случая уволили из органов за дискредитацию правоохранительных органов и избиение задержанного.

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