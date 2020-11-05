В Алматы горел зоомагазин

Алматы. 4 ноября. Kazakhstan Today - Информация о пожаре по адресу Ауэзовский район, улица Ярмухамедова, дом 57-а, поступила в 18.32, передает Kazakhstan Today.

По информации ДЧС города, первый пожарный расчет прибыл через 4 минуты. Наблюдалось горение открытым пламенем магазина зоотоваров. Создалась угроза распространения огня на близлежащее здание. На месте ощущался сильный запах газа, что, в свою очередь, могло привести к взрыву. Незамедлительно прибыла аварийная служба газа и отключила подачу газа.

Принятыми мерами за полчаса достигнута локализация, угроза перехода огня на близлежащие строения снята. В 19.28 пожар ликвидирован полностью на общей площади 400 квадратных метров.

В ликвидации пожара были задействованы 75 человек личного состава и 17 единиц пожарной техники ДЧС. Также на месте работали 3 сотрудника 1 единица техники центра медицины катастроф, 6 сотрудников и 2 единицы техники департамента полиции, 3 работника и 1 единица техники СМП.

С места происшествия бригадой скорой медпомощи доставлена в ГКБ №7 женщина 1963 года рождения проживающая по соседству, которая получила электротравму.

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