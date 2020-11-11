В Актобе женщину насмерть сбили на пешеходном переходе

Актобе. 10 ноября. Kazakhstan Today - В Актобе водитель автомобиля насмерть сбил 57-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, передает Kazakhstan Today.

9 ноября в 22.25 32-летний водитель автомобиля Hyundai Accent, двигаясь по улице Маресьева со стороны Пацаева в сторону улицы Ш. Калдаякова, не уступил дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, и допустил наезд на 57-летнюю женщину. В результате женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

По информации полицейских, водитель водворен изолятор временного содержания города Актобе.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

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