Овощной ларек и автостоянка горели в Алматы

Алматы. 19 ноября. Kazakhstan Today - В Ауэзовском районе Алматы произошел пожар - горели овощной ларек и автостоянка, передает Kazakhstan Today .

Пожар произошел сегодня, рано утром. В 06.58 пожарные расчеты Ауэзовского района выехали к месту пожара и спустя семь минут начали его тушение.

Горело помещение (овощной ларек), расположенное на территории автостоянки. Огонь успел перейти на навес крытой автостоянки с двумя автомашинами на общей площади 50 квадратных метров. Также от теплового воздействия повреждено лобовое стекло и кузов автомобиля марки "Ниссан-Премьера". Возгорание локализовано за 24 минуты. Не допущено распространение пожара на парковочные навесы вместе с автомобилями. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

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