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В результате лобового столкновения автомобилей на трассе Павлодар - Омск погибли два человека

23.11.2020 10153
В результате лобового столкновения автомобилей на трассе Павлодар - Омск погибли два человека
Павлодар. 23 ноября. Kazakhstan Today - Два человека погибли в результате столкновения авто на трассе в Павлодарской области, передает Kazakhstan Today.
 
По информации департамента полиции региона, ДТП случилось в субботу, 21 ноября, в 23.30, на 31-м километре автодороги Павлодар - Омск, вблизи села Сычевка Павлодарского района. Произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ-2107 и Lada Vesta, сообщает Павлодар-онлайн
 
В результате 53-летний водитель ВАЗа и 40-летний водитель Lada от полученных травм скончались на месте происшествия.
 

Пассажир ВАЗ-2107 с травмами госпитализирован в больницу. Автомашины водворены на штрафстоянку, проводится проверка", - добавили в полиции.

 

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