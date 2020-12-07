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В Кентау произошел пожар на почтовом складе

06.12.2020 9829
Туркестан. 6 декабря. Kazakhstan Today - В Кентау произошел пожар в почтовом офисе, передает Kazakhstan Today.
 
В субботу, 5 декабря, в 22.58 на пульт управления 101 поступило сообщение о пожаре в почтовом офисе, пристроенном к трехэтажному жилому дому. Об этом рассказал официальный представитель МЧС Талгат Уали.
 
Прибыв на место, пожарные выяснили, что горят бумаги на складе. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Пожар был локализован в 23.20 и ликвидирован в 23.30.
 
Жертв и пострадавших нет, причина возгорания выясняется.
 
В тушении пожара были задействованы 14 сотрудников и четыре единицы техники департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области.
 

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