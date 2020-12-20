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Крупный пожар произошел на рынке Атырау

19.12.2020 18523
Крупный пожар произошел на рынке Атырау
Атырау. 19 декабря. Kazakhstan Today - В Атырау, на территории торгового рынка "Дина", произошел крупный пожар с обрушением кровли на общей площади 3 420 квадратных метров, передает Kazakhstan Today.
 
Рынок загорелся 19 декабря в 01.41. По прибытии на место вызова было установлено, что загорелись двухэтажные бутики. 
 

Пожарные выехали по второму номеру вызова", - сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

 
Пожарные около трех часов боролись с огнем. Возгорание ликвидировали в 04.42. Жертв и пострадавших нет. На месте пожара работали 63 сотрудников ДЧС, АО "Орт сондіруші", полицейские и военнослужащие. 
 

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