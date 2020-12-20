Крупный пожар произошел на рынке Атырау

Рынок загорелся 19 декабря в 01.41. По прибытии на место вызова было установлено, что загорелись двухэтажные бутики.
Пожарные выехали по второму номеру вызова", - сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.
Пожарные около трех часов боролись с огнем. Возгорание ликвидировали в 04.42. Жертв и пострадавших нет. На месте пожара работали 63 сотрудников ДЧС, АО "Орт сондіруші", полицейские и военнослужащие.
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