Актобе. 31 декабря. Kazakhstan Today - В Актюбинской области в шахте погибли четыре человека, передает Kazakhstan Today.

30 декабря, в 21.21, на пульт пожарной части Хромтауского района поступило сообщение о том, что в ТОО "Актюбинская медная компания", в шахте "Весенняя Аралчинская", расположенной в 30 километрах от посёлка Коктау, предварительно при проведении взрывных работ погибли четыре взрывника", - сообщается в Instagram акимата области.

При проведении разведки на месте происшествия обнаружены четверо погибших и один пострадавший.

Причина происшествия выясняется. По поручению акима Актюбинской области Ондасына Уразалина оперативно к месту происшествия для выяснения обстоятельств выехал заместитель акима Актюбинской области Салимгерей Бекбергенов и направлены сотрудники ДЧС.

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