В Павлодаре женщина упала в яму теплотрассы: она в реанимации с тяжелыми ожогами

Павлодар. 8 января. Kazakhstan Today - В Павлодаре пенсионерка упала в яму теплотрассы. Женщина получила тяжелые ожоги, ее состояние оценивается как тяжелое, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел 7 января, в 08.50, на пересечении улицы Академика Чокина и проспекта Назарбаева, пишет Павлодар-онлайн

63-летняя жительница областного центра по своей неосторожности упала в яму теплотрассы, где проводились ремонтные работы по устранению прорыва горячей воды", - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

В результате горожанка с ожогами госпитализирована в больницу.

Как сообщили в управлении здравоохранения, вызов поступил в 08.54, сейчас женщина находится в реанимации Городской больницы №1. Ее состояние расценивается как тяжелое. Ожог составляет 45% поверхности тела.

Накануне на теплосетях произошло два порыва, один из которых на пересечении улицы Академика Чокина и проспекта Назарбаева, второй - по улице Центральной. От тепла были отключены около 20 многоэтажных домов и более 30 частных . Над устранением повреждений работали спецбригады. К вечеру того же дня произвели запуск подачи теплоснабжения.

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