Без отопления в -34: в Павлодаре вновь авария на теплосетях

Павлодар. 7 января. Kazakhstan Today - Сегодня утром в несколько многоэтажных и десятки частных домов в Павлодаре прекратили подачу отопления из-за аварии на теплосетях, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы городского акимата, в районе Лесозавода без тепла остаются пять многоэтажек и четыре частных дома. Ранее сообщалось об отключении отопления в одном многоэтажном и 34 частных домах.

Всего в Павлодаре от теплоснабжения временно отключены 14 многоэтажных и шесть частных домов. Повреждения будут устранять, а также переподключать дома в течение суток", - сообщили порталу Pavlodarnews.kz в пресс-службе городского акимата.

Отмечается, что в результате повреждения теплотрассы в районе проспекта Назарбаева и улицы Чокина без отопления по-прежнему остаются девять многоэтажек и два частных дома. Сегодня в 07.00 на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Чокина произошло повреждение на тепловых сетях трубопровода диаметром 129 миллиметров.

По информации ТОО "Павлодарские тепловые сети", еще одна авария произошла в 08.00.

Произошло повреждение на тепловых сетях по улице Центральная, 10, диаметр 76 миллиметров. В настоящее время место повреждения определено и специалисты ТОО "ПТС" приступили устранению аварийной ситуации", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в Павлодаре сегодня ожидается -34-36 градусов мороза.





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