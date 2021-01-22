В результате мощного взрыва в центре Мадрида погибли несколько человек

Мадрид. 21 января. Kazakhstan Today - В результате мощного взрыва в центре Мадрида погибли три человека, еще один пропал без вести, сообщил представитель испанского правительства в городе Хосе Мануэль Франко.

По последним данным, пострадали 11 человек, из них трое находятся в больнице, пишет РИА " Новости ".

Как заявил Франко в интервью 24 Horas, причиной ЧП стал взрыв газа. По его словам, в доме велись ремонтные работы газового котла.

Данные, которыми мы располагаем: есть уже трое погибших и один пропавший, похоже, это техник, который чинил котел", - пояснил он.

Одна из погибших - шедшая по улице женщина, еще двое находились в здании. Франко добавил, что после разбора завалов их число может возрасти.

Разрушены четыре этажа одного из зданий на улице Толедо, в котором живут священники расположенной неподалеку церкви Iglesia de la Virgen de la Paloma. Рядом с эпицентром взрыва находится дом престарелых. Его постояльцы не пострадали, идет эвакуация.

В районе взрыва эвакуировали несколько зданий. Сотрудники правоохранительных органов, в том числе кинологи с собаками, занимаются поиском людей, возможно, находящихся под завалами. Специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ TEDAX войдут в поврежденное здание, когда это будет безопасно.





Как сообщили в Министерстве иностранных дел РК, консул Казахстана в Мадриде находится на связи с местными властями.





В настоящее время выясняется, есть ли среди погибших и пострадавших граждане Казахстана", - сообщили в ведомстве.

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