В Алматинской области школьница поссорилась с родителями и ушла из дома

Талдыкорган. 16 февраля. Kazakhstan Today - В ОП Коксуского района обратилась 38-летняя жительница района с просьбой оказать содействие в поиске ее несовершеннолетней дочери, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , женщина рассказала, что ночью ее 14-летняя дочь, никому не сообщив, ушла в неизвестном направлении.

Проработав несколько версий, оперативники установили место ее нахождения и нашли девочку.

По словам школьницы, она после незначительной ссоры с родителями решила уйти из дома к своей подруге, которая проживает в городе Талдыкоргане.

На сегодня несовершеннолетняя передана своим родителям. С ней проводятся профилактические беседы с участием сотрудников ювенальной полиции и психологов.

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